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Gündem Ümmeti hedef alan hadsiz Deniz Demir'e ders gibi sözler!
Gündem

Ümmeti hedef alan hadsiz Deniz Demir'e ders gibi sözler!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, TRT Spikeri Deniz Demir'in ümmeti hedef almasına ilişkin isim kullanmadan eleştiride bulundu. Dr. Şenocak, "Ona (as) Ümmet olmak, mazluma karşı müşfik, zalime muktedir cihan devleti olmaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 16:23:00 - 2022-10-31 16:36:13
Ümmeti hedef alan hadsiz Deniz Demir'e ders gibi sözler!

 Yeniakit.com.tr 

TRT Spikeri Deniz Demir'in, 29 Ekim mesajında yayını kapatırken akış dışına çıkarak ümmeti hedef almasına tepki yağdı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Demir'in hadsiz sözlerinden sonra ümmetin ne demek olduğunu anlattı.

"Allah Rasulü’ne (sav) ümmet olunca Türkistan’dan Viyana'ya yürüdük. Karedeniz’i, Akdeniz’i göle dönüştürdük.Tanzimat’la Avrupa’ya entegre olma hayaline kapılınca küçülüp Edirne’den Hakkari’ye hapsolduk." diyen Dr. Şenocak, sözlerini şu mesajla tamamladı:

Ona (as) ümmet olmak, mazluma karşı müşfik, zalime muktedir cihan devleti olmaktır.

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Yorumlar

Dayi

Ne ümmeti, biz bir milletiz.  

Tuğrul

Hocam o zavallı anlamaz ki ne dediğinden. 
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