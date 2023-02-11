Ümmetçiler canınız cehenneme!

KYK Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarını depremzedelere açmasının ardından, yıkımın yaşandığı şehirlerden gelen depremzedeler, AFAD koordinesinde KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilmeye başlandı.

Depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre sonra bazı sosyal medya hesaplarından, 'KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları' yönünde iddialar yer aldı.

Tepki çeken iddiaların ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, merkez Yenişehir ilçesindeki KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu. Başarır, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu, iddia edildiği gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Mahir Başarır’ın bu açıklamasına rağmen ortalığı karıştırmak için ruh hastası Ümit Özdağ bu meseleyi kaşımaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Ümit Özdağ, “Yarın saat 13.30’da Mersin’deyim. Kız öğrenci yurduna Suriyeli sığınmacıları yerleştiremezsiniz.” diyerek yeni bir provokasyona imza atacak.

Senin canın cehenneme

Kafatasçı Özdağ’ın yalanlarına karşı vatandaşlar suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Ümit Özdağ bu sefer suç duyurusunda bulunanlara sataşarak “Vatandaşlar benim halkımda suç duyurusunda bulunuyorlarmış. Canınız cehenneme. Siz Atatürk’ün bıraktığı mirasa ihanet edenlersiniz. Türk vatanını peşkeş çekenlersiniz. Suriyeli aşığı siyasal ümmetçiler.” diyerek hakaret etti.

KAYNAK:BARAN HABER