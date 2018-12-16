Ümmet, Yemen’deki Müslüman kardeşleri için ayakta! Yemen seferberliği

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ankara Keçiören Belediyesi, Yemen’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak ‘Yemen’e yardım kampanyasına Keçiören’den tam destek’ sloganıyla harekete geçti. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından başlatılan kampanyaya Keçiören halkı seferber oldu.

‘Yemen halkı bizim kardeşimizdir’

Yardım kampanyası kapsamında toplanan miktarın banka üzerinden gönderilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören halkı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Yemen’e gönderilmek üzere açmış olduğu kampanyaya destek için toplandık. Bütün Keçiören halkı olarak Yemen’de yaşanan açlık, bulaşıcı hastalık gibi olayların iyileştirilmesine destek olmak için, burada duyarsız kalmadığımızı söylemek için toplandık. Orada yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz. Kardeşlerimizin zor şartlar içinde olduğunu biliyoruz. Buradan bir nebze olsun biz de destek olmak adına Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu kampanyasına destek olmak istedik” dedi.

Sadakataşı’ndan Yemen’e gıda

Sadakataşı Derneği Yemen’in Marib ilçesindeki binlerce sığınmacıya gıda ve hijyen ürünleri yardımında bulundu. Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, Yemen’in çeşitli bölgelerinden Marib’e gelen çok sayıda sığınmacı olduğunu, dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Hasbal, Yemen’de yaşanan krize bir nebze çare olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlahiyat Fakültesi’nde Yemen Konferansı

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonuyla Yemen’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için ‘Yemen’e Sessiz Kalma’ adıyla başlatılan kampanya hakkında konferans düzenlendi.