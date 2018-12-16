0553 313 94 23

Ümmet, Yemen’deki Müslüman kardeşleri için ayakta! Yemen seferberliği

Belediyeler ve STK'lar, tarihin en büyük insanlık dramlarından birine sahne olan Yemen için yardım seferberliği başlattı.

16 Aralık 2018 Pazar 12:32
Ümmet, Yemen’deki Müslüman kardeşleri için ayakta! Yemen seferberliği

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Ankara Keçiören Belediyesi, Yemen’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak ‘Yemen’e yardım kampanyasına Keçiören’den tam destek’ sloganıyla harekete geçti. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından başlatılan kampanyaya Keçiören halkı seferber oldu.

‘Yemen halkı bizim kardeşimizdir’

Yardım kampanyası kapsamında toplanan miktarın banka üzerinden gönderilmesinin  ardından açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören halkı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Yemen’e gönderilmek üzere açmış olduğu kampanyaya destek için toplandık. Bütün Keçiören halkı olarak Yemen’de yaşanan açlık, bulaşıcı hastalık gibi olayların iyileştirilmesine destek olmak için, burada duyarsız kalmadığımızı söylemek için toplandık. Orada yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz. Kardeşlerimizin zor şartlar içinde olduğunu biliyoruz. Buradan bir nebze olsun biz de destek olmak adına Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu kampanyasına destek olmak istedik” dedi.

Sadakataşı’ndan Yemen’e gıda

Sadakataşı Derneği Yemen’in Marib ilçesindeki binlerce sığınmacıya gıda ve hijyen ürünleri yardımında bulundu. Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, Yemen’in çeşitli bölgelerinden Marib’e gelen çok sayıda sığınmacı olduğunu, dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Hasbal, Yemen’de yaşanan krize bir nebze çare olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlahiyat Fakültesi’nde Yemen Konferansı

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonuyla Yemen’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için ‘Yemen’e Sessiz Kalma’ adıyla başlatılan kampanya hakkında konferans düzenlendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:32
  1. Ankara Keçiören Belediyesi
  2. Yemen
  3. Yemen’e yardım kampanyasına Keçiören’den tam destek
  4. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
  5. Yardım kampanyası
  6. Diyanet İşleri Başkanlığı
  7. Sadakataşı Derneği
  8. Cevdet Hasbal
  9. Kayseri Erciyes Üniversitesi
  10. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
  11. Yemen’e Sessiz Kalma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ersun Yanal, fırtına estirdi: Başınızı yerden kaldırın!
    1. Ersun Yanal, fırtına estirdi: Başınızı..
    2. Bursa'da hamamda karbonmonoksit..
    3. ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’..
    4. Çavuşoğlu: Trump, Gülen'in iadesi için..
    5. Avcılar'da otomobil direğe çarptı: 4..
    6. Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
    7. Rize'deki saldırıda yaralanan Personel..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. Afrin’de halk pazarına bombalı saldırı
    10. Endonezya 6.2 ile sallandı
    11. İsrail güçleri âmâ Filistinliyi..
    12. Afrin'de pazar yerine terör saldırısı
    13. Judo: Masterler Turnuvası
    14. Ağır kaldırmak adele yırtığı yapabilir
    15. Duyan poşetleri kaptığı gibi dağa koştu!
    16. Doğum kontrol hapları ses kısıklığı..
    17. Irak Cumhurbaşkanı Salih İngiliz..
    18. İsveç'teki anlaşmanın ardından..
    19. Banyo aynalarını sirkeyle temizleyin
    20. Diş sağlığına önem verin
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı