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Gündem Ümmet kıyamda Zillet eğlencede
Gündem

Ümmet kıyamda Zillet eğlencede

Yeniakit Publisher
2023-10-28 11:06:00 -
Ümmet kıyamda Zillet eğlencede

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için bugün ‘Büyük Filistin Mitingi’ni organize ederken; seçim öncesi dindar bir profil çizen ve mütedeyyin insanların oylarıyla seçilen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avaneleri ise dans edip eğlenecek.

Her fırsatta anti-emperyalist, devrimci, halkçı, cumhuriyetçi ve ezilenden yana olduklarını vurgulayan CHP ve avanelerinin maskesi bir kez daha düştü. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca bugün gerçekleştirilecek “Büyük Filistin Mitingi”nde yüz binlerce insan Gazze’de yaşanan İsrail vahşetine “dur” demek için can atarken, Cumhuriyetin 100’üncü yılını bahane eden CHP’nin başına talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi ise bir gün öncesinden vur patlasın çal oynasın eğlenceye hazırlanıyor.

Bir yanda gözyaşı diğer yanda...

Adeta ‘Özgür Filistin’ davasına destek amacıyla Atatürk Havalimanı etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan mitinge nazire yapan İmamoğlu yönetimi, Maltepe etkinlik alanında gerçekleşecek kutlamalarda, Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif gibi yandaş şarkıcıların konseriyle göbek atacak. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Siyonist aşığı Zelenski’ye 12 tır yardım gönderdiği halde Gazze’ye bir bardak suyu çok gören ve İBB Meclisini yardım kampanyasına katılmayan İmamoğlu, söz konusu eğlenceyi kapsayan ihaleye KDV hariç 553 milyon 871 bin 400 liralık astronomik bir ödeme yapacak.

Bunlar gardırop Atatürkçüsü

Dindar insanların oylarıyla seçildiği halde tüm İslam aleminin Gazze için yas tuttuğu bir dönemde, “Kimsesizlerin kimsesidir” diye tarif edilen Cumhuriyet’i çalgı çengiyle kutlayacak olan İmamoğlu’nun aymaz tavrını Akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise, şunları dile getirdi: “İmamoğlu ve avenesinin yapmış olduğu gardırop Atatürkçülüğüdür. İllaki Atatürkçü olacaklarsa birinci ve ikinci Gazze savaşlarında Kudüs’te, Nablus’ta, Filistin cephesinde savaşan Mustafa Kemal Paşa’yı hatırlasınlar. Galip veya mağlup, orada bir mücadele vermiştir.

Kudüs veya Mescid-i Aksa ya da Filistin sadece Arapların değil başta Türk milleti olmak üzere bütün Müslümanların ortak sorunudur. Dolayısıyla Filistinlilerin katledildiği sırada göbek atarak, şampanyayı patlatarak, dans ederek cumhuriyetin kutlanması ancak gardırop Atatürkçülüğüdür. Bizim Atatürkçülükten anladığımız, ‘İstiklal ve bağımsızlık benim karakterimdir’ ifadesidir. Bunu da en iyi Cumhur İttifakı lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan yerine getirmektedir. Mustafa Kemal’in varisleri olduklarını söyleyen CHP’liler ise sosyetenin, burjuvanın sahipliğini, emperyalistlerin ise destekçiliğini yapıyorlar.

Onlar eğlenmeye devam etsin

Böylesi bir zamanda biraz duyarlılık beklediklerini belirten Albayrak, sitemlerine şöyle devam etti: “Rahmetli Said Nursi, ‘ben dindar bir cumhuriyetçiyim’ diyor. Müslümanların cumhuriyetten hiçbir alıp veremediği yoktur. Sadece biz atalarımıza laf söyletmiyoruz. Yani Osmanlı da bizimdir. Cumhuriyet de bizimdir. Biz bu çerçevede bakıyoruz olaya. Onlar ise geçmişlerine küfür edip bugünü kutsuyorlar. Böyle bir şey yok. Türk milleti olarak Anadolu’da bin yıllık bir tarihimiz var. Bunun yüz senesini kabul edip dokuz yüz senesini reddetmek bilimsel ve vicdani değildir. O yüzden cumhuriyeti de biz savunacağız, Osmanlı’yı da biz savunacağız. Kudüs’ü de biz savunacağız, Ankara’yı ve İstanbul’u da biz savunacağız. ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ diyenler eğlensinler, biz bunların hepsi müdafaa etmeye devam edeceğiz.”
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Yorumlar

deniz HAN

MARTTA Kİ SEÇİMDE GİDECEK İNŞAALLAH ONUN İÇİN SAYIN VARANK ORALARDA MI BENCE VARANK KAZANIR SEMPATİK ÇALIŞKAN HALKLA DİYALOGU İYİ BİRİ YAPARSA KAZANIRSA VARANK BEY MUSTAFA BEY KAZANIR SEMPATİK ADAM HIMMMMMM ANKARADA İSE KURUM İŞ YAPAR CİDDİ ADAM BU İKİ ŞAHSİYET İŞ YAPAR

Size ne

İtibardan tasarruf olmaz diyenler mi Atatürk adı geçmesin diye isimlerini değiştiren kişilerin arkasından gidenleri görüyoruz.menfaatciler.
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