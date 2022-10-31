“Ümmet” kavramına kimler, kimler karşı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, TRT spikerinin sözleri sonrası gündeme gelen "ümmet" kavramına hangi odakların karşı olduğunu yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Tarih 19 Ekim 2011.

AK Parti iktidara geleli 9 yıl olmuş.

Ama iktidarının ilk 6 ayında açmayı vaad ettiği İmam hatip orta okullarını açamamış.

İktidarının 1. yılında kaldırmayı taahhüt ettiği başörtü yasağını kaldıramamış..

Askeri vesayet devam ediyor..

Devletin içindeki derin güçler, hala aktif..

Böyle bir konjonktürde, Çukurca’dan üzücü haber geliyor..

Aslında bu üzücü haber, o dönemde sık sık aldığımız üzücü haberlerden sadece bir tanesi..

Yakın tarihteki diğer saldırıları hatırlatacak olursak..

19 Haziran 2010’da, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Gediktepe Üst Bölgesi’ne yapılan saldırı sonucu 11 asker şehit olmuştu.

14 Temmuz 2011’de Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde askere el bombalarıyla saldırılmış, 13 asker şehit olmuştu.

17 Ağustos 2011’de, Hakkari-Çukurca karayolunun 12 kilometresinde askeri konvoya patlayıcı düzenekleri ile saldırı yapılmış, zırhlı personel taşıyıcının içindeki 11 asker şehit düşmüştü.

19 Ekim 2011 tarihli saldırıda ise 24 şehid vardı..

Devlet; bu eli kanlı terör örgütü karşısında, adeta eli kolu bağlı, yapılacak saldırıları beklemekle yetiniyordu..

İşin vehametini anlatabilmem için, 24 şehid verdiğimiz o PKK saldırısının gazetelerde nasıl haber olduğunu da vermeliyim:

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