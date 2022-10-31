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Medya "Ümmet" düşmanı TRT spikerine çok büyük şok! Ne oldu, rengin soldu bacım
Medya

"Ümmet" düşmanı TRT spikerine çok büyük şok! Ne oldu, rengin soldu bacım

TRT ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada, TRT haber spikeri Deniz Demir, "ümmet"i hedef alıp provokatörlük yapmıştı. TRT spikerine bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 10:57:00 -
"Ümmet" düşmanı TRT spikerine çok büyük şok! Ne oldu, rengin soldu bacım

TRT ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada, TRT haber spikeri Deniz Demir, "ümmet"i hedef alıp provokatörlük yapmıştı. TRT spikerine bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi. "Ümmet olmak, millet olmanın antitezi değildir. Ümmet olmak, birey olmanın da antitezi değildir. İslam ümmetinden olursun ama milletin de Türk milleti olur. Türk milletinden olursun ama aynı zamanda birey de olursun" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:

"TRT’de bir spiker, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken şöyle demiş:

*

“Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini veren Atatürk’ü anıyorum.”

*

Daha uzun bir kutlama cümlesi var.

Ama benim üzerinde duracağım kısım burası.

*

Ümmet olmak, millet olmanın antitezi değildir.

Ümmet olmak, birey olmanın da antitezi değildir.

İslam ümmetinden olursun ama milletin de Türk milleti olur. Türk milletinden olursun ama aynı zamanda birey de olursun.

*

Yani ezberlerle yaklaşılacak konular değildir bunlar.

Keşke ezberlere yaslanılmasa, biraz üzerinde düşünülerek konuşulsa..."

 

 

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