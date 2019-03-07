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Ümmet Akın’a Alatepe ve Gözpınarı’nda büyük ilgi

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, seçim çalışmaları için gittiği Alatepe ve Gözpınar mahallelerinde büyük ilgiyle karşılandı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:40
Ümmet Akın’a Alatepe ve Gözpınarı’nda büyük ilgi

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, seçim çalışmaları için gittiği Alatepe ve Gözpınar mahallelerinde büyük ilgiyle karşılandı.

 

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın gece gündüz aralıksız sürdürdüğü ziyaretlerine Alatepe ve Göztepe Mahallesi’nde devam etti.

 

Ümmet Akın Alatepe ve Gözpınar Mahallesi’nde yapmış olduğu konuşmasında ise, “Gerçekten sizlere bu coşkulu karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler şimdiden Cumhur İttifakının bizlerin yanında olduğunuzu bu içten karşılamanızla göstermiş oldunuz. Efeler ‘de 31 Mart akşamı birlikte destan yazacağımızdan ne şüphem nede kuşkum var. Aydın Büyükşehir’de Mustafa Savaş Bey ve Efeler ‘de benim ile birlikte artık siz değerli hemşerilerimiz özlediği hasret duyduğu hizmetlere kavuşacak. 1 Nisan’da sizleri Belediye’ye önce çay kahve içmeye ardından ise hep birlikte makam kapısını sökmeye davet ediyorum“ dedi.

 

Akın’ın bu konuşmaları üzerine mahalle sakinleri Akın’ı alkış yağmuruna tuttu.

 

Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın’a ziyaretleri esnasında MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimiyle birlikte Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:40
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