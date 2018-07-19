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Ümmet Akın kimdir? Germencik Belediyesi hangi partiden

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın sorunları yerinde incelemek içinKuşadası Caferli, Davutlar ve Güzelçamlı mahallerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ümmet Akın buralarda vatandaşların sorunlarını dinledi.Peki Ümmet Akın kimdir?

19 Temmuz 2018 Perşembe 08:53
Ümmet Akın kimdir? Germencik Belediyesi hangi partiden

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın sorunları yerinde incelemek için  Kuşadası Caferli, Davutlar ve Güzelçamlı mahallerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ümmet Akın buralarda vatandaşların sorunlarını dinledi.  Peki Ümmet Akın kimdir?

27 Kasım 1968 tarihinde Ortaklar–AYDIN'da dünyaya gelen Ümmet Akın, iyi derecede İngilizce, giriş seviyesinde Almanca biliyor. Uzun yıllar turizm sektöründe çalışan Akın, 2005-2009 yılları arasında Ortaklar Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde topladığı yaklaşık %60 oy oranı ile Ortaklar Belediye Başkanlığı görevine bir dönem daha devam etme başarısını elde etti.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Germencik Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ümmet Akın %40.3'lük oy oranı ile sandıktan 1. çıkarak Germencik Belediye Başkanı seçildi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 08:53
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