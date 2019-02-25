Ümmet Akın, Çeştepe’de pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, Çeştepe Mahallesi’nde pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelerek 1 Nisan’dan itibaren mahalle sakinlerinin isteklerini gerçekleştireceklerini ve sıkıntılarını çözeceklerini söyledi.

Çeştepe Mahalle Muhtarı Hasan Akyol ile bir araya gelen Ümmet Akın, Akyol’dan Çeştepe’nin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çeştepe Mahallesi’nde Konuşan Cumhur İttifakı MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, “Çeştepe Mahallemizde vatandaşlarımız çok dertli, mevcut Belediye ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alamadıklarını ifade ediyorlar, bizler hizmet aşkı ile çıktığımız bu yolda Allah’ın izniyle 31 Mart yerel seçimlerinden alnımızın akıyla çıkarak sandıktan başarılı bir sonuç elde edeceğiz. 1 Nisan’dan sonra Efelerli hemşerilerimiz hizmet ile tanışacak” dedi.

Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın’a AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi ile Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti.