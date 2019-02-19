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Ümmet Akın; “Benim üzerimden prim yapmaya kalkışmasınlar”

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, özel yaşantısıyla ilgili olarak bir internet sitesinde çıkan habere tepki gösterdi.

19 Şubat 2019 Salı 15:06
Ümmet Akın; “Benim üzerimden prim yapmaya kalkışmasınlar”

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, özel yaşantısıyla ilgili olarak bir internet sitesinde çıkan habere tepki gösterdi.


Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, yaptığı açıklamada; “İnternet sitesinde hakkımda yazılan haberi okudum ve gülmekten kendimi alamadım. Haberi yapan arkadaşa buradan sormak istiyorum, Efeler Belediyesi’nde ailenden kaç kişi çalışıyor önce bunu kamuoyuna açıkla sonra bana ve özel hayatıma çamur atmaya kalk. Bu haberin ne denli kasıtlı olduğunu kimler tarafından yaptırıldığını çok iyi anlayabiliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ediyorlar. Efeler’i ilçemizin değerli sakinleri 31 Mart Pazar günü bunlara ve bunun gibi paralı kalemşörlere gereken cevabı verecektir. Bu tür haberleri ve haber yapan paralı kalemşörleri esefle kınıyor ve seviyeli olmaya davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:06
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