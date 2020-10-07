  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Dünya

Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:46:00 -
Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. İlk ziyaretini Kuveyt'e gerçekleştiren Erdoğan, Kuveyt Emiri'ne taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'a ziyareti Arap basınında gündem oldu.

Gazeteci Zeynep Karataş, konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımı aktararak Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i'nin "Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te. Sonra Katar'a geçecek. Keşke Umman'a da gelse. İnanın bana İsrail destekli Araplar Suud ve BAE kahrından ölüyorlar" dediğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

"Eşinizi aldatmayın" dediği için linç edilen Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı..
Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak

Reuters'ta yer alan bir habere göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Haberde, Türkiye'nin bölgede..
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay