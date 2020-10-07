Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. İlk ziyaretini Kuveyt'e gerçekleştiren Erdoğan, Kuveyt Emiri'ne taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'a ziyareti Arap basınında gündem oldu.
Gazeteci Zeynep Karataş, konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımı aktararak Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i'nin "Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te. Sonra Katar'a geçecek. Keşke Umman'a da gelse. İnanın bana İsrail destekli Araplar Suud ve BAE kahrından ölüyorlar" dediğini söyledi.