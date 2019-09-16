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Umman'dan Yemen'de savaşan taraflara "müzakere" çağrısı

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:38
Umman'dan Yemen'de savaşan taraflara "müzakere" çağrısı

MASKAT (AA) - Umman, Yemen'deki savaşan taraflara, çatışmaları durdurmak için müzakere masasına oturmaları çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten, Yemen'deki savaşan tarafları, çatışmaları durdurmak için müzakere masasına oturmaya çağırması istendi.

Bakanlığın açıklamasında, Umman'ın Yemen'de barışı sağlamayı desteklemeye hazır olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'daki bazı enerji tesislerinin saldırıya maruz kalmasından üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, olayları tırmandırmanın kimseye bir faydasının olmayacağı kaydedildi.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de bugün, Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:38
  1. çatışmalar
  2. Husiler
  3. müzakere
  4. Umman
  5. Yemen

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