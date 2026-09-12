Fatih Terim sürprizi! Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını tribünden izledi
1.Lig’de oynanan Bodrum FK-Batman Petrolspor karşılaşmasının tribünlerinde dikkat çeken bir isim vardı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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1.Lig’de oynanan Bodrum FK-Batman Petrolspor karşılaşmasının tribünlerinde dikkat çeken bir isim vardı.
1.Lig’in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor’un karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerde sürpriz bir isim yer aldı.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de takip etti.
Terim, müsabakayı locadan izlerken, taraftarlar deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.
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