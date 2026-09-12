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Fatih Terim sürprizi! Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını tribünden izledi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fatih Terim sürprizi! Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını tribünden izledi

1.Lig’de oynanan Bodrum FK-Batman Petrolspor karşılaşmasının tribünlerinde dikkat çeken bir isim vardı.

#1
Foto - Fatih Terim sürprizi! Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını tribünden izledi

1.Lig’in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor’un karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerde sürpriz bir isim yer aldı.

#2
Foto - Fatih Terim sürprizi! Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını tribünden izledi

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de takip etti.

#3
Foto - Fatih Terim sürprizi! Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını tribünden izledi

#4
Foto - Fatih Terim sürprizi! Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını tribünden izledi

Terim, müsabakayı locadan izlerken, taraftarlar deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.

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