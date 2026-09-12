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Aktüel Ters yönde yakalandı, ortalığı birbirine kattı! Alkollü sürücü tutuklandı
Aktüel

Ters yönde yakalandı, ortalığı birbirine kattı! Alkollü sürücü tutuklandı

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Ters yönde yakalandı, ortalığı birbirine kattı! Alkollü sürücü tutuklandı

Bursa’da ters yönde ilerlediği sırada polis tarafından durdurulan Büşra A., iddiaya göre ekiplere direndi, gazetecilere tükürdü ve polis aracına saldırdı. Bir ara anayola koşan kadın, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ters yönde ilerlediği için polis ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsü, kontrolden çıkan davranışlarıyla ortalığı birbirine kattı.

 

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, anayolda ters yönde ilerleyen otomobili fark eden polis ekipleri, aracı durdurdu. Araçta bulunan sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı H.A., polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Alkollü olduğu belirlenen Büşra A., ekiplerin müdahalesine tepki göstererek direnmeye başladı. Yanındaki H.A. da polislere direnirken, kısa süreli arbede yaşandı. Kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen ve olayı görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Büşra A., kendisine yöneltilen "Sanatçıya böyle şeyler yakışıyor mu" sorusu üzerine kameraya tükürdü. Kadın sürücü, polis ekiplerine de hakaret ederek uzun süre direnmeye devam etti. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yatarak bayılma numarası yaptı. Polislerin müdahalesiyle ayağa kaldırılan kadın, kısa süre sonra yeniden taşkınlık çıkardı ve polis aracına saldırdı.

 

Seyir halindeki araçların arasına fırladı

Büşra A., polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bir anda ellerinden kurtularak anayola doğru koşmaya başladı. Büyük panik yaşanmasına neden olan olayda kadın sürücü, seyir halindeki araçların arasına fırladı.

 

Polis ekipleri, araçların çarpma ihtimaline rağmen Büşra A.'nın peşinden koştu. Araçların altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, polisler tarafından yakalanarak yolun dışına çıkarıldı.

Yaşananlar, olay yerinde bulunan vatandaşlar ve gazeteciler tarafından cep telefonu ve kamera görüntüleriyle saniye saniye kaydedildi.

 

Bu ilk olayı değilmiş

Olayın ardından Büşra A. ile H.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, iki şüphelinin daha önce de çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. H.A.'nın "yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

 

Büşra A.'nın ise "tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydının olduğu belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Büşra A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. serbest bırakıldı.

Polis merkezinden adliyeye sevk edildiği sırada gazetecinin, "Neden arkadaşımıza tükürdünüz" sorusuna Büşra A., "Terbiyesizlik yaptığı için" şeklinde cevap verdi.

 

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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