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Spor Verstappen üçüncü sırada kaldı! Madrid’de pole Lando Norris’in
Spor

Verstappen üçüncü sırada kaldı! Madrid’de pole Lando Norris’in

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Verstappen üçüncü sırada kaldı! Madrid’de pole Lando Norris’in

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağı İspanya Grand Prix’sinde sıralama turları tamamlandı. McLaren pilotu Lando Norris, Madring Pisti’nde en hızlı zamanı yaparak yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı...

Formula 1’de gözler sezonun 14. yarışı için Madrid’e çevrildi.

 

İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Norris, 1 dakika 31.824 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

 

Norris'in 0.011 saniye gerisinde Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ikinci, Red Bull takımından Max Verstappen ise 0.140 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

İspanya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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