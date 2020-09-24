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Aktüel Umman'da uçuşlar 6 ay sonra ekimde yeniden başlıyor
Aktüel

Umman'da uçuşlar 6 ay sonra ekimde yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:33:54 -
Umman'da uçuşlar 6 ay sonra ekimde yeniden başlıyor

İSTANBUL (AA) - Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart sonunda durdurulan uçuşların ekimde tekrar başlatılacağını duyurdu.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, uçak seferlerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili açıklamayı Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamud el-Maveli yaptı.

Bakan Maveli, "Ekim ayının başında uluslararası uçuşlar tekrar başlayacak. Ayrıca, başkent Muskat ile Selale şehirleri arasında iç hat uçuşlarına da izin verilecek." dedi.

Umman yönetimi Kovid-19 önlemleri kapsamında 24 Mart'ta tüm iç ve dış hat seferlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.


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