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Dünya Umman'da sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan fotoğrafçı kurtardı
Dünya

Umman'da sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan fotoğrafçı kurtardı

Umman’da şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan bölgede bulunan bir fotoğrafçı kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 08:26:00 -
Umman'da sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan fotoğrafçı kurtardı

Umman'ın Bahla kasabasında 2 çocuk, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapıldı. Fotoğraf çekmek için olay yerinde bulunan fotoğrafçı Ali bin Nasser Al-Wardi, boğulmak üzere olan 2 çocuğu selden kurtardı. Görüntülerde akıntıya kapılan çocukları kurtarmaya çalışan fotoğrafçıya çevredeki vatandaşların da halatla yardım etmeye çalıştığı görüldü.

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