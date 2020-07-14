  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Umman'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 14 kişi hayatını kaybetti

Ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:20:02 -
Umman'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 14 kişi hayatını kaybetti

MUSKAT (AA) - Umman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 273'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1389 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 273'e yükseldiği aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısı 59 bin 568, iyileşen sayısı ise 37 bin 987 olarak kayda geçti.

Böylece, ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kaydedlmiş oldu.

Umman yönetimi Mayıs ayında Kovid-19 önlemlerini hafifletmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı