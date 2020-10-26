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Aktüel Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Salgın nedeniyle Umman'da 16, Libya'da 6 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:02:18 -
Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları Umman'da 1190'a, Libya'da 801'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 422 kişinin enfekte olduğu, 390 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1190'a, vakaların 113 bin 354'e, iyileşenlerin ise 99 bin 668'e çıktığı ifade edildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1210 kişinin enfekte olduğu, 784 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 801'e, vakaların 57 bin 223'e, iyileşenlerin 31 bin 515'e yükseldiği aktarıldı.

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