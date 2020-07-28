Umman Sultanı 'Türk' çıktı! BAE'li şirketleri kovdu, Türkiye ile ittifak yapmak için anlaştı

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Geçtiğimiz günlerde "Türkiye ile Umman anlaştı" iddiasıyla Ortadoğu'yu sallayan Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said için bomba bir bilgi paylaştı.

Umman Sultanı'nın annesi Türk!

Gazeteci Sabır Meşhur, Umman Sultanı'nın babası Tarık bin Teymur'un Türkiye'de yetiştiğini ve bir Türk kızı ile evlendiğini söyledi. Türk vatandaşlığının da bulunduğunu söyleyen Meşhur, anadilinin Türkçe olduğunu ve Arapça'yı sonradan öğrendiğini sözlerine ekledi.

Meşhur, Türkiye ile Umman arasındaki yakınlaşmasında bu durumun etkisinin olduğunu ifade etti.