Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretilen 2 bot denize indirildi

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya merkezli Ares Tersanesince Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretilen iki bot, denize indirildi.

Tersanenin genel müdürü Utku Alanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimin ve ihracatın devamlılığına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini söyledi.

Yüzde yüz milli sermayeli tersane olarak Türkiye'den Umman'a askeri gemi ihracat projesini geçen yıl hayata geçirdiklerini aktaran Alanç, Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında geçen yıl üretim faaliyetine başlanan 14 Ares 85 Hercules Süratli Devriye Botu'nun ilkini bu yılın başında teslim ettiklerini dile getirdi.

Yaklaşık üç yıl sürecek proje çerçevesinde ikinci ve üçüncü botları da tamamladıklarını vurgulayan Alanç, "İkinci ve üçüncü botlar, birkaç gün önce Antalya Serbest Bölgesi'nde denize indirildi. Kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından botlar, gelecek ay Umman'a teslim edilecek." dedi.

- Botlar 55 deniz mili sürate ulaşabiliyor

Alanç, botların Umman ve Basra Körfezi'nde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç faaliyetlerinin önlenmesi ve kritik sahil tesislerinin korunması amacıyla kullanılacağını belirterek, Ares 85 Hercules Süratli Devriye botlarının 55 deniz mili sürate ulaşabildiğini belirtti.

Üzerinde uzaktan komutalı, otomatik silah sistemi bulunan botların, askeri radar, elektro optik ve gece görüş sistemlerine sahip olduğunu anlatan Alanç, "Ayrıca korsanlıkla mücadele kapsamında büyük gemilere yanaşma (boarding) ve özel harekat personeli çıkarmak amacıyla kıç güvertesinde bir adet yüksek süratli RHIB bot bulunuyor. Ares 85 Hercules Süratli Devriye botlarında operatör personelin korunması amacıyla milli balistik koruma sistemi de yer alıyor." diye konuştu.

- 200 Ummanlı personele eğitim

Alanç, sadece bot üretimini gerçekleştirmediklerini, 7 yıl gövde garantisi verilen süratli devriye botları için tersanenin deneyimli entegre lojistik destek ekibince de 200 Ummanlı personele kapsamlı eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimlerin yaklaşık 300 gün sürdüğünü aktaran Alanç, Umman'a konuşlandırılan bir teknik ekiple de Umman Sahil Güvenlik Komutanlığına 7 gün 24 saat destek sağlandığını sözlerine ekledi.