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Aktüel Umman, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Umman, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Katar'da vaka sayısı 257 artarak 131 bin 689'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:49:47 -
Umman, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1203'e, Libya'da 812'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 482'ye yükselirken, Katar'da da vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 466 kişinin enfekte olduğu, 329 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1203'e, vakaların 113 bin 820'ye, iyileşenlerin ise 99 bin 997'ye çıktığı ifade edildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 752 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 812'ye, vakaların 57 bin 975'e, iyileşenlerin 32 bin 253'e yükseldiği aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 1390 yeni vaka tespit edildi, 1708 kişi ise sağlığına kavuştu.

Virüs kaynaklı can kaybının 482'ye, vaka sayısının da 127 bin 624'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 122 bin 458'e ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 257 kişinin enfekte olduğu, 274 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vakaların 131 bin 689'a, iyileşenlerin 128 bin 617'ye ulaştığı belirtildi.

Katar'da bugüne kadar 230 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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