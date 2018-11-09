Umman Dışişleri Bakanından skandal İsrail açıklaması

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Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah, 26 Ekim’de Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü’ndeki (IISS) konuşmasında İsrail’i güzelleyen ifadeler sarf etti.

“İsrail de Diğer Ülkelerin Ayrıcalıklarına Sahip Olmalı... Peygamberleri Ortadoğulu”

İbni Abdullah’ın sözleri şu şekilde oldu:

"Size ilk defa ifade edeceğim bir şeyler söyleyeceğim. İsrail, bölgemizdeki ülkelerden birisidir, hepimiz bunu anlıyor ve biliyoruz. Tüm alem bunu biliyor ve anlıyor. Velakin, İsrail’in komşularıyla ilişkileri ve bölgesi, diğer ülkelerle ilişkilerinden farklı.

Belki de, İsrail’in diğer ülkelerle aynı ayrıcalık ve vazifelere sahip olması zamanıdır. Neden? Çünkü bunlar hakikatlerdir, tarih bize diyor ki Tevrat Ortadoğu’da çıktı ve İsraillilerin peygamberleri de Ortadoğu’dandı. İslam tarihinde Medine-i münevverede bile Yahudiler vardı.”

“İsrail Diğerlerine Faydalı Olabilir”

Değişen bir dünyada yaşıyoruz. İsrail diğerlerine faydalı olabilir ve diğerlerinden de istifade edebilir. Filistinlilerin, Arapların, İsraillilerin ve hatta tüm dünyadaki Yahudilerin ıstırabı... Yahudiler Ortadoğu’daki bölgeleri ziyaret ettikleri zaman, Amerikan veya Avrupa pasaportlarıyla geliyorlar. İdare ediyorlar, ama bu, olması gereken değildir. Dolayısıyla, son günlerin umumi atmosferi ışığında, biz bu şeylerin üstesinden gelinebileceğine ve bunun hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin menfaatlerine ciddi surette hizmet edeceğine, ve ayrıca dünyadaki en önemli bölge olan Ortadoğu’ya istikrar getireceğine inanıyoruz."