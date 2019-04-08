Umman Dışişleri Bakanı'ndan 'pes' dedirten açıklama: Filistinliler İsrail'in korkularını gidermeli

Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme süreci devam ederken her geçen gün bir başka Arap siyasetçiden İsrail lehine açıklamalar duyuluyor. Buna ilişkin son örnek Umman Dışişleri Bakanı'ndan geldi.Ürdün'ün Ölüdeniz bölgesinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) oturumunda konuşan Yusuf bin Alevi, Filistinlilere "Gerçek icraatlar ve anlaşmalarla İsrail'in güvenlik korkularının giderilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alevi şöyle konuştu:

"İsraillilerin tüm güç kaynaklarına sahip olduklarına ve uluslararası toplumdan her şeyi elde etmeye güçleri bulunduğuna inanıyorum. Tüm bu gücüne rağmen bir Arap ülkesi olmadığı için İsrail bölgede kendisini güvende hissetmiyor."

Umman İsrail ilişkisi

İsrail ile Umman Sultanlığı arasında diplomatik bir ilişki bulunmuyor ancak karşılıklı ticari temsilcilik ofisleri açılması hedefiyle 1996'da iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmıştı. İkinci Filistin İntifadası sırasında Ekim 2000'de resmi olarak söz konusu ilişkilerin donmasının ardından geçen süreçte İsrail bölge ülkeleriyle resmen açıklanmayan ilişkilerini geliştirdi. Son olarak 2018'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman'a gerçekleştirdiği ziyarette, Umman Sultanı Kabus bin Said ile bir araya gelmişti.