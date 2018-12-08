Ümitler judoda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor şampiyon





ANKARA (AA) - Spor Toto Ümitler Judo Karma Takımlar 1. Ligi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Körfez ekibi müsabakaları 57 puanla lider bitirdi.

Ligde EGO Spor 48 puan ve averajla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor aynı puan ve averajla üçüncü, Balıkesir İDA Spor da 45 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Spor Toto Ümitler Judo Karma Takımlar 1. Ligi'ne yükselme maçları ise yarın yapılacak.



