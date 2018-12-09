Ümitler Judo Karma 1. Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu





ANKARA (AA) - Spor Toto Ümitler Judo Karma 1. Ligi'ne yükselen takımlar belirlendi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, 1955 Batman Belediyesi Gençlik ve Spor, Galatasaray, Sakarya Akdemirspor ve Çaykur Rizespor, gelecek sezon Spor Toto Ümitler Judo Karma 1. Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.

Federasyon binasında gerçekleştirilen lig müsabakalarında 1955 Batman Belediye Gençlik ve Spor, finalde Galatasaray'ı yenerek birinciliği elde etti.

Sarı- kırmızılı ekip ikincilikte kalırken, Sakarya Akdemirspor ve Çaykur Rizespor da üçüncü olarak lige yükseldi.



