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Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın başlıyor

- İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonaya 16 ülke katılıyor- A Grubu'nda Fransa, Büyük Britanya ve Karadağ ile mücadele edecek Türkiye, ilk maçını yarın Büyük Britanya ile yapacak

12 Temmuz 2019 Cuma 10:53
Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın başlıyor


İSTANBUL (AA) - 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın İsrail'de başlayacak.

İsrail'de düzenlenecek organizasyonda ev sahibi ülkenin yanı sıra Türkiye, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Slovenya, İspanya ve Ukrayna mücadele edecek.

Dörderli 4 gruba ayrılacak takımların tamamı gruptan çıkacak. Grup aşamasından sonra sıralamaya göre çapraz eşleşme usulüne göre karşı karşıya gelecek takımlardan kazananlar çeyrek finale yükselecek. Kaybedenler ise klasman maçları yapacak.

Turnuvada şampiyon, 21 Temmuz Pazar günü belli olacak.


- Türkiye'nin ilk rakibi Büyük Britanya


Türkiye, turnuvadaki ilk maçına yarın çıkacak.

Fransa, Büyük Britanya ve Karadağ ile A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakasında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Ramat Gan şehrindeki Shalom Zysman Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak.


- Kadro


Serkan Erdoğan'ın yönettiği Ümit Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer, Erkin Şenel, Ragıp Berke Atar, Sadık Emir Kabaca, Mert Akay, Doruk Dora, Eray Aydoğan, Yiğit Baran Sarıkaya, Muhaymin Mustafa, Emre Tanışan.


- Türkiye'nin 5 madalyası var


Türkiye, 1992'den beri düzenlenen organizasyonda 5 madalya kazandı.

İlk kez 1992 yılında düzenlenen şampiyona, 2004'e kadar 2 yılda bir, 2004'ten sonra ise her yıl yapıldı. Ay-yıldızlı ekip, 2014'te şampiyon olduğu organizasyonu 2006'da ikinci, 1998, 2015 ve 2016'da üçüncü olarak tamamladı.

Türkiye, şampiyonanda Fransa, İtalya, Litvanya, Sırbistan ve İspanya ile A Grubu'ndan hiç düşmeyen takımlar arasında yer aldı.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek organizasyonda Yunanistan ve Sırbistan üçer kez ile en çok şampiyonluk kazanan takımlar oldu. 2006'ya kadar turnuvaya Sırbistan-Karadağ adıyla katılan Sırbistan, 1992-2006 arasında 2 şampiyonluk, 2 de üçüncülük yaşadı.

Şampiyonada 2 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya alan İspanya ise toplamda 14 kez ile en çok madalya elde eden takım konumunda.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:53
  1. 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. Avrupa Basketbol Şampiyonası
  3. Basketbol
  4. Büyük Britanya
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