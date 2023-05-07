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Siyaset Ümit'e bak sen! HÜDA PAR standına saldırtan Özdağ'dan Erzurumluların terör tepkisine kınama
Siyaset

Ümit'e bak sen! HÜDA PAR standına saldırtan Özdağ'dan Erzurumluların terör tepkisine kınama

Yeniakit Publisher
2023-05-07 23:44:00 -
Ümit'e bak sen! HÜDA PAR standına saldırtan Özdağ'dan Erzurumluların terör tepkisine kınama

Partililerini HÜDA PAR standına saldırtan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurumlu Dadaşların Ekrem İmamoğlu'na gösterdiği terörle işbirliği tepkisini hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, arsızca şu ifadeleri kullandı:

Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Fikirlerinizi sert bir şekilde savunabilirsiniz. Ancak asla fiziksel şiddet kullanamazsınız. Devletin görevi o mitingin sonuna kadar devamını sağlanmaktı. HÜDA-PAR’lılar aynı şeyi bize denerseniz biz meydan boşaltmayız.


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