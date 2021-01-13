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Gündem Ümitcan Uygun'la uyuşturucu kullanan arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gündem

Ümitcan Uygun'la uyuşturucu kullanan arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken yanında bulunan arkadaşı Fadime Büşra G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 19:11:00 -
Ümitcan Uygun'la uyuşturucu kullanan arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G., çıkarıldığı hakimlikçe konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Polis tarafından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli Fadime Büşra G.'nin konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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