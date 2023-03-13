  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu gece yarısından sonra zam geliyor! Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 24 Ocak 2023

'Süper Güçlerin' çarpışması, istikrar sinyalleri! Çin'in en gizli askeri projesi: Kimse bilmiyor

Şehirde 15 metre çaplı obruk oluştu! İnceleme başlatıldı

ABD'li bankalar Avrupa borsalarının başını fena yaktı: Milyonlarca insan tedirgin şekilde merakla bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Budaqov'u kabul etti

Coşkun Başbuğ açıkladı: Yeni müjdeler yolda!

Toplantı sonrası YSK'dan açıklama

Erbakan'ın gözüyle Tayyip Erdoğan

Fahrettin Altun: Depremden etkilenen 11 ilimizin yeniden inşa gelişmeleri sürüyor diyerek duyurdu! Harekete geçtiler

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası istifalar sürüyor! Zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti
Spor Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra...
Spor

Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra...

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Samsunspor’a 5-0 kaybettikleri maçın ardından ”Kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 22:43:00 -
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra...

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Samsunspor’a 5-0 kaybettikleri maçın ardından ”Kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Bu da bizim aleyhimize farkın açılmasına sebep oldu” dedi.

1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor’a deplasmanda 5-0 yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Şengül, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Şengül, “Maç öncesi önemli eksikliklerimiz vardı. Değişik bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Zaten müsabakadan kısa süre önce göreve geldik. Yediğimiz kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Oyun anlamında rakibe pozisyonlar vermeye başladık. Bu da bizim aleyhimize farkın açılmasına sebep oldu. Önümüzdeki hafta zamanımız var. Depremzede takımlarla oynayacağımız için 2 haftayı boş geçeceğiz. Bu sürede daha iyi çalışıp neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Takımı tanıdıktan sonra iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Samsunspor’a da başarılar diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23