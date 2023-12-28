Ümit Özlale'den Akşener'e 'ya ben ya o' resti!

ODA TV'nin iddiasına göre Ümit Özlale Meral Akşener'e istifa resti çekti.

Partinin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklanan Ümit Özlale'nin, İzmir teşkilatıyla sağlıklı iletişim kuramadığı öne sürüldü.

ODA TV'deki habere göre, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nda görevli bir yönetici ile il başkan yardımcısı tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle söz konusu yönetici, il başkan yardımcısının üzerine yürüdü.

Ümit Özlale İl Başkanı Bezircioğlu'na yüklendi!

Bunun üzerine, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, konuya dahil olarak il yöneticisinin istifasını istedi. Bu noktada devreye Ümit Özlale girdi.

İl başkanlığındaki toplantıda Özlale, il başkanı Sinan Bezircilioğlu’na “Sen bana sormadan il yöneticisinin istifasını nasıl istersin, sen kimsin!” diye tepki gösterdi. Bezircioğlu ise “Bu konu bizim il teşkilatımız içerisindeki bir mesele. Kendi içimizde çözmemiz gerekiyordu, çözdüm.” şeklinde karşılık verdi.

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Özlale: Akşener'e ya Sinan ya ben diyeceğim!

Bu cevaba sinirlenen Özlale de “Bu hafta perşembe veya cuma günü Ankara’da genel merkezde genel başkanla görüşeceğim, ‘Meral Hanım’a ya Sinan ya ben diyeceğim’, seni görevden aldıracağım.” diyerek il binasını terk etti.

Haberde, Özlale’nin birlikte çalışabileceğini düşündüğü yeni bir il başkan adayıyla bir görüşme gerçekleştirip “Yönetim listeni hazırla” talimatı verdiği de belirtildi.