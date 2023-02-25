  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

G7 ülkelerinden Rusya çağrısı! 'Derhal geri çekilin'

THY, İtalyan devi ile sponsorluk için görüşüyor iddiası! Eski ana sponsoru dünyaca ünlü bir markaydı

112 Acil Çağrı Merkezi deprem anında görevlerine devam etti! İşte o anlar...

İtiraf gibi sözler! CHP'yi eleştirince mikrofonu elinden alındı

Macron'dan Türkçe paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin önemli detaylarını işte böyle açıkladı

İbrahim Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: Deprem sonrası henüz nitelik kazanmadı! O tarihte olacak gibi!

Bakanlığın adını kullanıyorlar! Aman dikkat

Depremzede vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin nerede olduğunu işte böyle anlattı!

AFAD'tan flaş açıklama! Can kaybı arttı

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deprem bölgesindeki hizmetleri!
Siyaset Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti! "Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam"
Siyaset

Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti! "Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Taşkaya, "Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için istifa ediyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 09:18:00 - 2023-02-25 09:19:42
Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti! "Muhtar bile olmayacak kişilerle aynı havayı solumam"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zehir zemberek sözler sarf eden Taşkaya, detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.

'Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulu'ndan istifa etmiş olduğum gibi, partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisi'nden istifa ediyorum.'


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türktün, üstündün, neyden korktun? Canlı yayında depreme yakalanan Ümit Özdağ bakın nasıl besmeleye sarıldı!
Türktün, üstündün, neyden korktun? Canlı yayında depreme yakalanan Ümit Özdağ bakın nasıl besmeleye sarıldı!

Siyaset

Türktün, üstündün, neyden korktun? Canlı yayında depreme yakalanan Ümit Özdağ bakın nasıl besmeleye sarıldı!

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden skandal
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden skandal "deprem" paylaşımı! Gören, gözlerine inanamadı

Medya

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden skandal "deprem" paylaşımı! Gören, gözlerine inanamadı

Depremde büyük korku yaşamıştı! Ümit Özdağ ırkçılıktan hala vazgeçmedi
Depremde büyük korku yaşamıştı! Ümit Özdağ ırkçılıktan hala vazgeçmedi

Gündem

Depremde büyük korku yaşamıştı! Ümit Özdağ ırkçılıktan hala vazgeçmedi

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziyaretçi

Allah'ım büyüksün Bismillahirrahmanirrahim.

ADİL

ALLAH CC ŞÖYLE BUYURUYOR''BİZİ SELAETE ÇIKAR SANA KULLUK EDECEĞİZ ''DERLER BUYRDU KARAYA ENİYETE ÇIKINCA TOPUKLARININ ÜZERİNE KÜFÜRLERİNE GERİ DÖNERLER
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23