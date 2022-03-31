Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli' provokasyonu! Paylaşımı yalan çıktı

Suriyeliler konusunda her gün yalan ve kurgu haberler paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyelilerin Hatay'da bir genç kızı taciz ettiği iddiası da yalan çıktı.

Hatay’da taciz iddiası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün gece yaptığı paylaşımda “Antakya’da Suriyelilerin bir kızı taciz etmesi üzerine, kızın ailesinin de aralarında bulunduğu halk Suriyeli ailenin evine/iş yerlerine saldırdı. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. 3 Suriyeli hastaneye sevk edildi. Suriyelileri vatanlarına yollayın. Yoksa olaylar büyüyecek” dedi.

Olayın aslı başka çıktı

Özdağ’ın iddia ettiği ‘büyük kavga ve saldırı’dan tek bir kare görüntü henüz ortaya çıkmamışken olayın aslının çok başka olduğu ortaya çıktı. Olay anına tanık olanların ifadelerine göre; sevgili olan 14-15 yaşlarında Türk vatandaşı bir kız ile aynı yaşlardaki Suriye uyruklu bir delikanlı Hatay’a bağlı Avsuyu’nda bir parkta buluşuyor. O sırada parka kızın ailesinin de gelmesi üzerine gerginlik yaşandığı; ancak olayın Özdağ’ın iddia ettiği gibi büyümediği aktarıldı.

Olayın tacizden kaynaklanmadığı, yaralama, mala zarar verme gibi eylemlerin gerçekleşmediği de görgü tanıklarının aktardıkları arasında.

Değirmenci: Özdağ açık açık yalan söylüyor

UMED Başkanı Aslan Değirmenci, Özdağ'ın tweetini alıntılayarak, "Ümit Özdağ, açık açık yalan söylüyor. Olayın aslı şu şekildedir. 14-15 yaşlarında Türk vatandaşı bir kız ile aynı yaşlardaki Suriye uyruklu çocuğun aralarında gönül ilişkisi bulunması ve birlikte parkta kızın ailesinin görmesi üzerine olay çıktığı. Olayın büyümediği, tarafların itidalli olması hususunda uyarıldığı ve herhangi bir yaralama veya mala zarar verme hususlarının gerçekleşmediği ve konunun kapandığı öğrenildi" ifadelerini kullandı.