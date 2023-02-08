Ümit Özdağ'ın ırkçılık politikası depremde de sürdü! "Suriyeliler yağma yapıyor" iddiasını kendi ilçe başkanı yalanladı
Deprem felaketi üzerinden de insanlık dışı ırkçı politikasını sürdüren Ümit Özdağ'ın, "Suriyeliler yağma yapmak için kamyonlarla Elbistan'a geliyor." iddiasını ortaya attı. Özdağ'ı kendi partisinin ilçe başkanı yalanladı.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra da ırkçılık politikası gütmekten utanmadı.
Özdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Suriyelilerin Hatay'dan Elbistan'a market yağmalamak için geldikleri iddiasını öne sürdü.
"Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli." diyerek provokatif ifadeler kullanan Özdağ, "Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız" hezeyanını öne sürdü.
Ümit Özdağ'ı, kendi ilçe başkanı yalanladı.
Zafer Partisi Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız, "Burada yağma durumu yok, asker sokakta." paylaşımı yaptı.
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