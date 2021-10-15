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Siyaset Ümit Özdağ'ı adamdan saymadı: Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım
Siyaset

Ümit Özdağ'ı adamdan saymadı: Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım

Haber Global'e konuk olan eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, bir Türk milliyetçisinin seçimlerde aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 23:37:00 - 2021-10-15 23:39:00

Haber Global'de yayınlanan Saynur Tezel'in sunduğu programa konuk olan eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.

Milliyetçi olarak geçinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı adamdan saymayan Oğan, bir Türk milliyetçisinin aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını ifade etti.

Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu söyleyen Oğan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım."

Sinan Oğan, sözlerinin devamında Türk milliyetçilerinin halen aday ortaya koyamadığını belirterek şunları kaydetti:

"HDP çıkıp bir PKK'lıyı aday gösteriyor. Onların bir adayı var. Muhafazakarların bir adayı var, solcuların CHP'nin bir adayı var bir tek Türk milliyetçilerinin adayı yok."

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