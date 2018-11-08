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Ümit Özdağ'dan sürpriz atak!

2016 yılında MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ, bugün İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:45
Ümit Özdağ'dan sürpriz atak!

31 Mart'ta yapılacak seçimler için siyasi partiler artık çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda İYİ Parti de adaylarını açıkladı. Partilerin en çok merak edilen adayları ise şüphesiz İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Açıklamaya göre, İYİ Parti'nin adayları; İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok oldu.

Özdağ'dan Sürpriz atak

İYİ Parti Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehri olan İstanbul için Ümit Özdağ'ı aday olarak gösterdi. İstanbul için aday gösterilen Özdağ, 15 Kasım 2016'da parti tüzüğünün bazı maddelerini ihraç ettiği gerekçesiyle MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edildi.

İYİ Parti'de birleştiler

MHP'den ihraç edilen isimlerin farklı partilerde yollarına devam edeceği söyleniyordu. Sürpriz bir karar alan Meral Akşener, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu ve Koray Aydın İYİ Parti'yi kurarak yollarına devam etme kararı aldı. Akşener'in Genel Başkan olduğu İYİ Parti'de 2018 yılında yapılan genel seçimlerde Ümit Özdağ ise İstanbul Milletvekili seçildi. Partinin kurucular kurulunda yer alan Özdağ bugün ise İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:45
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Ankara
  7. Adana
  8. ümit özdağ
  9. İYi parti

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