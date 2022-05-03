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Gündem Ümit Özdağ'dan 'Sessiz İstila' çıkışı! Masraflarını kimin karşıladığını açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ'dan 'Sessiz İstila' çıkışı! Masraflarını kimin karşıladığını açıkladı

Türkiye'deki sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri konu alan "Sessiz İstila" adlı kısa filmi yayınlayan Hande Karacasu, polis tarafından Sakarya'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 23:57:00 -
Ümit Özdağ'dan 'Sessiz İstila' çıkışı! Masraflarını kimin karşıladığını açıkladı

Olayın yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan filme destek veren bir açıklama geldi. Özdağ açıklamasında "Sessiz İstila adlı kısa belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım." ifadelerini kullandı.

Sessiz İstila adlı kısa filmi yayınlanan Hande Karacasu'nun gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hande Karacasu'ya sahip çıktı

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, Hande Karacasu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sessiz İstila belgeselini yapan Hande Karacasu polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya il Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Türkiye'ye yönelik tehditleri anlatanlar gözaltına alınırken, ülkemize komplo kuranlar ödüllendiriliyor. Hande Karacasu yalnız başına değildir."

"Yapım masraflarını ben karşıladım"

Filmin masraflarını kendisinin karşıladığını belirten Özdağ, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Hande Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. Hande Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok."

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