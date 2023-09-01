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Siyaset Ümit Özdağ'dan ortalığı ayağa kaldıracak Kılıçdaroğlu iddiası! Tüm Türkiye şok oldu
Siyaset

Ümit Özdağ'dan ortalığı ayağa kaldıracak Kılıçdaroğlu iddiası! Tüm Türkiye şok oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-01 12:25:00 -
Ümit Özdağ'dan ortalığı ayağa kaldıracak Kılıçdaroğlu iddiası! Tüm Türkiye şok oldu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları 3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı sözüyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı da kendilerine verdiğini iddia etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakata dair yeni açıklamalar yaptı. Özdağ daha önce “Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey’le mutabık kaldık” iddiasında bulunmuştu.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında konuşan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı için de "söz" verildiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Ümit Özdağ ile aralarında özel bir protokol imzaladıklarını kabul etmiş, Özdağ'ın '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' açıklamalarını yalanlamamıştı. CHP lideri, protokolün içeriği hakkında konuşmamayı tercih etmişti.

 
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