Ümit Özdağ'dan ortalığı ayağa kaldıracak Kılıçdaroğlu iddiası! Tüm Türkiye şok oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakata dair yeni açıklamalar yaptı. Özdağ daha önce “Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey’le mutabık kaldık” iddiasında bulunmuştu.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında konuşan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı için de "söz" verildiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Ümit Özdağ ile aralarında özel bir protokol imzaladıklarını kabul etmiş, Özdağ'ın '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' açıklamalarını yalanlamamıştı. CHP lideri, protokolün içeriği hakkında konuşmamayı tercih etmişti.



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