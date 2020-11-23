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Siyaset Ümit Özdağ’dan canlı yayında zehir zemberek sözler
Siyaset

Ümit Özdağ’dan canlı yayında zehir zemberek sözler

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:48:00 -

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifadeler kullandı.

Canlı yayında İsmail Saymaz'ın, "kongrede isminiz kasten o listede olmasaydı o günkü tavrınızı gösterir miydiniz?" sorusu üzerine Özdağ, "Evet, çünkü bu kongre partinin çizgi değiştirme kongresi oldu. Bu kongreden İYİ Parti zararlı çıktı, Akşener zararlı çıktı, Koray Aydın zararlı çıktı, kara listeye girenler zararlı çıktı, herkes zararlı çıktı. Ama bu kongreden bir galip çıktı; Buğra Kavuncu ve bundan sonraki süreç için de, Akşener sonrası süreç içerisinde raylar döşendi. Parti ideolojik bir kırılma içerisine girdi. Eğer bunu parti içerisinde halletmek mümkün olsaydı, yine parti içerisinde halletmenin mücadelesini verirdim. 1 ay bekledim. Bütün bunları görmeme rağmen, yine konuşalım, siz Demirtaş'a evinizde kahvaltı ikram ediyorsunuz da, Genel Merkez'de Ümit Özdağ'a bir kahve ya da çay ikram edemeyecek misiniz?" şeklinde cevapladı.

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