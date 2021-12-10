  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ümit Özdağ'dan Babacan ve Davutoğlu'na: Patronunuzu da alın
Siyaset

Ümit Özdağ'dan Babacan ve Davutoğlu'na: Patronunuzu da alın

Oy oranları bindelik dilimlerle ölçülen üç parti birbirine girdi. Irkçı çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti kaçkını Babacan ve Davutoğlu'na rest çekerek açık oturumda tartışma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:48:00 -
Ümit Özdağ'dan Babacan ve Davutoğlu'na: Patronunuzu da alın

Oy oranları bindelik dilimlerle ölçülen üç parti birbirine girdi. Irkçı çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti kaçkını iki lidere rest çekerek açık oturumda tartışma çağrısı yaptı. Özdağ, twitter’daki paylaşımında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu etiketleyerek “Sayın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu! Çakma muhalefetiniz ve yalanlar söyleyerek Türk halkına yaptığınız ihaneti pekiştiriyorsunuz. Gelin, Türk halkının önünde tartışalım! Ali bey, partinizin gerçek patronu da sizinle gelebilir” ifadelerini kullandı. Babacan ve Davutoğlu’nun Ümit Özdağ’ın çağrısına icabet edip etmeyeceği merak konusu oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşverenlerin asgari ücretle ilgili son teklifi ortaya çıktı
Ekonomi

İşverenlerin asgari ücretle ilgili son teklifi ortaya çıktı

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Yok öyle ‘faizci’ deyip ortadan kaybolmak! Şimdi ver cevabını verebiliyorsan Davutoğlu
Siyaset

Yok öyle ‘faizci’ deyip ortadan kaybolmak! Şimdi ver cevabını verebiliyorsan Davutoğlu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ekonomi..
İşsşizlik rakamları açıklandı
Ekonomi

İşsşizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Ekim'de işsizlik bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 oldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay