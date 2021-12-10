Ümit Özdağ'dan Babacan ve Davutoğlu'na: Patronunuzu da alın

Oy oranları bindelik dilimlerle ölçülen üç parti birbirine girdi. Irkçı çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti kaçkını iki lidere rest çekerek açık oturumda tartışma çağrısı yaptı. Özdağ, twitter’daki paylaşımında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu etiketleyerek “Sayın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu! Çakma muhalefetiniz ve yalanlar söyleyerek Türk halkına yaptığınız ihaneti pekiştiriyorsunuz. Gelin, Türk halkının önünde tartışalım! Ali bey, partinizin gerçek patronu da sizinle gelebilir” ifadelerini kullandı. Babacan ve Davutoğlu’nun Ümit Özdağ’ın çağrısına icabet edip etmeyeceği merak konusu oldu.