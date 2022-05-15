Ümit Özdağ'a tam 90'dan gol! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Melih Altınok, "Esenyurt'ta cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullanan muhacirler. Yerel basına ağır baskı uygulanarak sığınmacı/kaçak haberleri yapmaları engelleniyor..." paylaşımı yapan ırkçı Ümit Özdağ'ı afallatacak bir soru sordu. "Kamuya açık bir tuvalette kameranın işi ne?" diyen Altınok, "Özdağ derhal tuvaletinde kamera olduğu anlaşılan bu caminin adını açıklamak zorunda. Aksi takdirde, cami tuvaletine kamerayı kimin koyduğu sorusuyla kendisi muhatap olacaktır" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Turizm sezonu öncesi ülkedeki yabancıların defedilmesi için yürüttüğü faaliyetleri hızlandıran Ümit Özdağ dün de sosyal medyada tuvaletlerden görüntüler yayınlamakla meşguldü.

Özdağ paylaştığı mide bulandırıcı görsellerin altına şu notu düşmüştü:

"Esenyurt'ta cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullanan muhacirler. Yerel basına ağır baskı uygulanarak sığınmacı/kaçak haberleri yapmaları engelleniyor..."

Özdağ derhal tuvaletinde kamera olduğu anlaşılan bu caminin adını açıklamak zorunda.

Öyle ya kamuya açık bir tuvalette kameranın işi ne?

Aksi takdirde, cami tuvaletine kamerayı kimin koyduğu sorusuyla kendisi muhatap olacaktır."