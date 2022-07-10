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Gündem Ümit Özdağ'a haddini bildirdi
Gündem

Ümit Özdağ'a haddini bildirdi

Irkçı tutumları ile dikkatleri üzerine çeken Ümit Özdağ'ın provokasyonları devam ediyor. Balıkesir Valiliği'nin kararı sonrası akılalmaz adımlar atacağını duyuran Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a anlayacağı dilden cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 17:34:00 -
Ümit Özdağ'a haddini bildirdi

Balıkesir Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kentte kongre düzenleyeceği salonun kiralama işleminin iptaline yönelik iddiaları yalanladı.

Valilikçe yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Balıkesir'de yapacakları il kongresi için belediyeden kiraladıkları salonun, valilikçe yapılan baskı üzerine kiralama işleminin belediyece iptal edildiğine" ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından valiliğe 8 Temmuz'da olağan kongre yapılması talebiyle ilgili başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, "Başvuruya ilişkin valiliğimiz tarafından gerçekleştirilen bir işlem (izin verme ya da vermeme gibi) bulunmamaktadır. Bir siyasi partinin belediyeye ait salonu kiralama işlemiyle valiliğimizin hiçbir şekilde ilgisi yoktur." ifadesi kullanıldı.

Ümit Özdağ'ın provokasyonu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Geliyorum. Balıkesir'e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, aynı gün paylaştığı mesajda Balıkesir Valiliği'nin açıklamasını kaynak göstererek Ümit Özdağ'a "Yöneticileriniz dilekçeyi daha bugün vermiş. Henüz cevap bile verilmemiş. Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın" diye seslendi.

Ümit Özdağ ise tepki çeken bir yanıt vererek "Süleyman Soylu, sanırım yardımcı seçmeden önce özel terbiyesizlik testi yapıp en terbiyesizleri kendine yardımcı seçiyorsun. Üstelik konuyu anlamamış. Mehmet balık ye, belki faydası olur. Terbiye konusunda umutsuz olduğun için önerim yok" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ümit Özdağ’ı etiketleyerek şunları söyledi:

“Bana; Yalanı, iftirayı, riyakârlığı, provokatörlüğü, kışkırtıcılığı, emelleri için meşru gören, arsızlığı yaşam biçimi haline getirmiş, her yatsı mumları söndürülen ama sıkılmadan yalanlarına devam eden hiç bir zavallı terbiye dersi veremez.”

Ersoy cevabı yapıştırdı

Mehmet Ersoy’un paylaşımını alıntılayan Ümit Özdağ skandal bir yanıt daha vererek “Mehmet Ersoy sen devlet terbiyesinden yoksun bir adamsın. Ve kriminal unsursun. Yargılanacaksın. Haluk’a selam söyle" dedi.

Özdağ'a anladığı dilden bir yanıt veren Ersoy yaptığı yeni paylaşımda "Otuz altı yıllık kamu görevim ve siyaset hayatımda hiçbir psikopatın hezeyanları beni mücadelemden alıkoyamamıştır. Elinde herhangi bir delil olup da mahkemelere sunmayan namerttir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sezgin

Her kim bu musrik düzenin yalan talan ve dolanci duzenin karsisinda ise karsiaindaysa ümit te olsa kemalde olsa oy onadir ülkemde musrik istemiyorum

ali

kufur kendi sonunu hazirliyor elhamdulillah.
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