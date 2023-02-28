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Siyaset Ümit Özdağ'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu
Siyaset

Ümit Özdağ'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu

Zafer Partisi'nde art arda istifalar gelmeye devam ediyor. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun görevinden ve partisinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 19:29:00 -
Ümit Özdağ'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu

Zafer Partisi'nde peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı partide, Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın peşinden şimdi de İstanbul İl Başkanı Salih Altun da istifa ettiğini açıkladı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkücü - Türk Milliyetçisi çizgimden ödün vermeden çıkmış olduğum bu siyasi yolculukta, yaşadığım hayal kırıklıkları neticesinde kurucusu olduğum Zafer Partisinden ve İstanbul İl Başkanlığından istifa ediyorum. Bu yolculukta bana destek olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim."
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