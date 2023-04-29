Ümit Özdağ'a AK Parti şoku! Topluca istifa ettiler
Irkçı Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi'nden 300 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
İstanbul'da Zafer Partisi'nden istifa eden, aralarında kurucu üyelerin de bulunduğu 300 kişi AK Parti'ye katıldı.
Zafer Partisi'nden ayrılan isimlere rozetleri AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından takıldı.
Zafer Partisi'nden ayrılan isimler arasında partinin Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Melda Topyay, eski Genel İdare Kurulu üyeleri Oğuzhan Yılmaz ve Mutlu Er de yer aldı.