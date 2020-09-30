Ümit Özdağ, Vali’ye iftira atmak isterken faka bastı! Vergi kaçakçısına sahip çıktı

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AK Parti’nin Gaziantep’te açtığı 300 fabrika muhalefeti çılgına çevirdi. Muhalifler, günlerdir söz konusu fabrikaların yeni açılmadığını, içlerinde onlarca yıldır faaliyet yürüten firmalar olduğunu iddia ederek AK Parti’ye saldırıyor. Günlerdir yürütülen kara propagandaya cevap veren Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşım yaptı. Yerel ve ulusal basınla birlikte söz konusu fabrikalardan birkaçını gezdiklerini belirten Gül, “Tartışma devam ederse 300 fabrikanın sahiplerini size misafirliğe göndereceğiz” diyerek muhalefete gönderme yaptı.

Vali’yi yalancı çıkarmak istedi, rezil oldu

Vali Davut Gül’ü yalancı çıkarmaya çalışan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise büyük rezil oldu. “Sayın Valim son 2 yılda açılan 300 fabrikadan kaç tanesi Can Tuğsuz'un ifade ettiği gibi 45 yıldır çalışıyor?” diyen Ümit Özdağ, günlerdir yürütülen kara propagandayı sürdürmeye çalıştı. Özdağ, “Hâlâ dürüst ve cesur işadamlarının olması sizi şaşırttı mı yoksa” diyerek Can Tuğsuz’u övmeye kalktı.

Vergi kaçakçısı

Muhalefet, AK Parti’nin açtığı 300 fabrikanın yeni olmadığını, içlerinde onlarca yıldır faaliyet yürüten fabrikalar olduğunu iddia ediyor. Açılan fabrikaların isimlerinin yer aldığı listeye sehven eklenen “Çiltuğ Isı” isimli firmanın ortağı, İYİ Partili Mehmet Can Tuğsuz’un sosyal medya hesabından yaptığı, “300 fabrika listesindeki fabrikamız 45 yıldır(!) faaliyettedir. Yeni açılması söz konusu değil” şeklindeki mesajının ardından saldırmaya başlayan muhalefet, söz konusu İYİ Partilinin dürüst bir insan olmadığı gerçeğini ise gizlemeye çalışıyor.

Tuğsuz’un ortağı olduğu Çiltuğ Isı San. Tic. A.Ş., son 3 yılda devlete tek kuruş kurumlar vergisi ödemedi. Gaziantep’te faaliyet yürüten firmanın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait vergi levhasının “matrahsız” olduğu öğrenildi.