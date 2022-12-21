Ümit Özdağ on milyonda bir yaşanan olayı öne sürdü! Faslı genci o markete kim gönderdi?

İstanbul Esenyurt'ta Fas uyruklu olduğu iddia edilen bir genç, market çalışanı kadına, "Neden burada içki satıyorsunuz?" dediği anlar çevredekilerin kamerası ile kaydedilmiş, sosyal medyada oluşan tepkilerden sonra zanlı gözaltına alınmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kim tarafından ne amaçla markete gönderildiği bilinmeyen Faslı gence ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

On milyonda bir yaşanan provakatif görünümlü olayı öne süren Özdağ, mesajında şu senaryoyu çizerek, yine ırkçılık yaptı:

Bunlar daha iyi günlerimiz. Eğer Haziran 2023 seçimlerinden Zafer Partisi’ne Türk halkından "Yollayın bunları" yetkisi çıkmazsa Çeçen, Suriyeli, Faslı, Afgan, Iraklı kısaca bütün selefi cihatçılar Türkiye’de hilafet kurma sevdası ile sokaklara çıkacaklar. Artık Zafer zamanı.