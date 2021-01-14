Ümit Özdağ konuştu: Beni tehdit ediyorlar

Ümit Özdağ, İYİ partiden ihraç edilmesi yönündeki mahkemenin vermiş olduğu red kararının ardından basın toplantısında konuştu.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

81 il başkanı içerisinde sadece Muğla İl Başkanı 'Mahkemenin kararından önce imza vermeyeceğim' diyerek vicdanına uygun davrandı. Ben de Muğla'ya giderek kendisine teşekkür edeceğim.

Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı tehdit edildi.

Mahkemenin almış olduğu karar herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.

Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir.

İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' gibi bir lafa maruz kaldık. İYİ Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan sonra 7 ay sonra girdiği ilk seçimde CHP'nin onlarca yıl sonra aldığı oyun yarısını almıştır.