Ümit Özdağ ile Sinan Oğan kavga mı etti? İşte şok detaylar

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Ümit Özdağ’la ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesinde Sinan Oğan’ın yer almamasının manidar olduğuna işaret eden Övür, “Özdağ'ın ‘Bu işin asıl sahibi benim’ dediği ve ikili arasında bir gerilim yaşandığı ileri sürüldü” ifadelerini kullandı.

“Bu arada son dakikada Başkan Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde Sinan Oğan'la buluşması da sürpriz oldu. Oğan'ın bu görüşmeyi yapması, Özdağ'la aralarında bir gerilim olduğu iddiasını da doğruluyor gibi” diyen Övür, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

“İktidarın karşısında siyasi rotasını kaybeden bir muhalefet ittifakı var. Aslında sadece onlar değil, muhalefet cephesinde yer alan irili ufaklı bütün partilerin hepsinde bir rota sorunu var.

Ne Atatürkçü partide Atatürk, ne milli görüşçü partide millilik, ne milliyetçi partide milliyetçilik hassasiyeti kaldı, ne de liberalinde şiddet ve terör kaygısı...

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Bu yüzden sevgi pıtırcıkları yollayan Yedili Koalisyon'un CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bu zemine uygun davranarak seçime 10 gün kala aşırı milliyetçi bir söyleme sarıldı ve elini masaya vurmaya başladı. Buna da duyarlı birkaç aydın dışında kimse şaşırmadı. Hele yalan rüzgârları estiren gazeteciler hiç şaşırmadı.

Hatta onlar daha fazla "Saldırırsan büyürsün" moduna girdiler.

Ama sokaktaki insan öyle değil; kimin ne yaptığını izliyor, not ediyor ve birilerini şaşırtsa da sandığa gittiğinde gereğini yapıyor.

Şimdi halk ikinci kez savrulanlar ile dik duranları sağduyusuyla izlemeye başladı. Kimi seçeceğini 28 Mayıs akşamı göreceğiz.

Bu sınavdan geçip geçemeyecekleri bilinmeyen iki siyasi aktör daha var:

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ... İlk turda, yüzde 5.17 oy alarak sürpriz yapan bu iki siyasi aktörün ne yapacağı ve nasıl bir sınav vereceği merak ediliyor. Aşırı milliyetçi kimlikleriyle bilinen bu iki siyasi aktörün öne çıkan iki temel özelliği var: Milli meselelerde hassasiyet ve sığınmacı karşıtlığı...

İlkinde Cumhur İttifakı'na, ikincisinde ise 7'li Masa'ya daha yakınlar.

Hangisini önceleyecekler demeye kalmadan dün Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Oğan yoktu. Bunun bir taktik olduğu söylendi ama kulislerde Özdağ'ın "Bu işin asıl sahibi benim" dediği ve ikili arasında bir gerilim yaşandığı ileri sürüldü.

Böyle olup olmadığını göreceğiz, ama ortada bir pazarlık olduğu ve bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile bir bakanlık istedikleri biliniyor. İşi pazarlığa döktükleri çok açık.

Bu da iki siyasi aktörün kendi siyasi çizgileriyle çeliştiğini gösteriyor. 14 Mayıs seçiminden çok değil bir hafta önce Ümit Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur?" sorusuna çarpıcı bir cevap vermişti:

"Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteğiyle kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgüt ile HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteğiyle geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."

Konuşmayı kısaltmadan verdim; çünkü Özdağ, iktidarında "iç savaş" çıkacağını söylediği kişiyle "koltuk pazarlığı" yapıyor.

Bu gerçeği Özdağ veya Oğan etkileyecekleri seçmene nasıl anlatırlar bilemem, ama zaten söz konusu yüzde 5.17'lik oyun tamamı da onlar ait değil. İçinde önemli oranda Muharrem İnce oyu var. Memleket Partili bir yönetici, o oranı şöyle açıklıyor:

"O oyun yarısı bizim partiye ait. Ben dâhil arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu CHP'ye vermemek için oraya verdik. Çünkü biz sokakta en büyük baskıyı, ağır hakareti CHP'lilerden gördük. Hiç havaya girmesinler; bu seçimde bizim partililerin küçük bir kısmı sandığa gitmeyebilir ama önemli bir kısmı oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verir."

Son sözü de tecrübeli bir siyasetçiye bırakalım:

"Eğer seçmenlerini serbest bırakmazlarsa üç günlük saltanatları bile biter..."

Bu arada son dakikada Başkan Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde Sinan Oğan'la buluşması da sürpriz oldu. Bu görüşmenin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama Oğan'ın bu görüşmeyi yapması, Özdağ'la aralarında bir gerilim olduğu iddiasını da doğruluyor gibi. Gelişmeleri izlemeye devam…”