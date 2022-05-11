Ümit Özdağ ile ilgili bomba kulis! Seçimlere o partiyle ittifak yapıp girecek
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin seçimlerde ittifak yapacağı partiyi açıkladı.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ırkçı Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin seçimlerde ittifak yapacağı partiyi açıkladı.
Takan, “Zafer Partisi, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile ittifak halinde seçimlere girecek, Cumhurbaşkanı adayları da Muharrem İnce olacak” iddiasını ortaya attı.
Takan ayrıca, Özdağ’ın gözünün MHP genel başkanlığında olduğunu ifade etti.