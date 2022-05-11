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Medya Ümit Özdağ ile ilgili bomba kulis! Seçimlere o partiyle ittifak yapıp girecek
Medya

Ümit Özdağ ile ilgili bomba kulis! Seçimlere o partiyle ittifak yapıp girecek

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin seçimlerde ittifak yapacağı partiyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 12:45:00 -
Ümit Özdağ ile ilgili bomba kulis! Seçimlere o partiyle ittifak yapıp girecek

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ırkçı Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin seçimlerde ittifak yapacağı partiyi açıkladı. 

Takan, “Zafer Partisi, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile ittifak halinde seçimlere girecek, Cumhurbaşkanı adayları da Muharrem İnce olacak” iddiasını ortaya attı.

Takan ayrıca, Özdağ’ın gözünün MHP genel başkanlığında olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

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