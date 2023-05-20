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Gündem Ümit Özdağ HDP’yi sordu Kemal Kılıçdaroğlu cevap veremedi
Gündem

Ümit Özdağ HDP’yi sordu Kemal Kılıçdaroğlu cevap veremedi

Yeniakit Publisher
2023-05-20 12:11:00 -
Ümit Özdağ HDP’yi sordu Kemal Kılıçdaroğlu cevap veremedi

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın dün ziyaret etti. Görüşmede; Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yönelttiği HDP sorusuna cevap alamadı.

14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2,5 milyonun üzerinde fark yiyen terör örgütü PKK'nın sahiplendiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu soluğu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın yanında aldı.

Dün gerçekleşen ziyarette Özdağ, Kılıçdaroğlu'na PKK'nın siyasi kolu HDP'yi sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a cevap veremedi.

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